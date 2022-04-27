Ирина Венедиктова отметила важность того, что Россия должна нести ответственность за преступления, совершенные в Украине. Генпрокурор подчеркнула, что сейчас она отвечает за фиксацию всех военных преступлений оккупантов.

Заметьте У России были заготовленные списки людей, которых планировали убить, – мэр Бучи

В действиях россиян есть признаки геноцида

Ирина Венедиктова отметила, что в действиях российских оккупантов есть признаки геноцида, ведь с начала полномасштабной войны они целенаправленно атакуют гражданскую инфраструктуру, из-за чего погибают мирные жители. В частности, они обстреливали школы и больницы.