Ірина Венедіктова наголосила на важливості того, що Росія повинна нести відповідальність за злочини, вчинені в Україні. Генпрокурорка наголосила, що зараз вона відповідає за фіксацію усіх воєнних злочинів окупантів.

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У діях росіян є ознаки геноциду

Ірина Венедіктова зазначила, що в діях російських окупантів є ознаки геноциду, адже від початку повномасштабної війни вони цілеспрямовано атакують цивільну інфраструктуру, через що гинуть мирні мешканці. Зокрема вони обстрілювали школи та лікарні.

Загалом росіяни знищили понад 4 300 цивільних об'єктів. Зокрема 275 шкіл, 169 садочків, понад 340 лікарень та понад 500 об'єктів цивільної інфраструктури.