Венесуэла выдворила поверенную в делах Эквадора

Власти Венесуэлы объявили персоной нон грата и обязал покинуть страну поверенную в делах Эквадора в ответ на высылку посла республики из Кито.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Венесуэлы.

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Правительство Венесуэлы не может отрицать систематического вмешательства в дела страны со стороны президента Эквадора Ленина Морено, как и выдворение посла в Кито Кароль Дельгадо. Такие шаги обязывают принять соответствующие меры по поверенной в делах Эквадора в Венесуэле Элизабет Мендес, которая объявлена персоной нон грата,

– говорится в сообщении.

В МИД отметили, что у дипломата есть 72 часа на то, чтобы покинуть страну.

В дипломатическом ведомстве выразили мнение, что решение Кито выслать посла "является следствием новой роли, которая была назначена эквадорскому правительству после визита вице-президента США Майкла Пенса" с целью "неконституционной смены режима в Венесуэле".

Ранее МИД Эквадора сообщил, что посол Венесуэлы в Кито Кароль Дельгадо объявлена ​​персоной нон грата и должна будет покинуть страну. Такой шаг стал реакцией на слова министра связи и информации Боливарианской республики Хорхе Родригеса, который обвинил Морено во лжи в вопросах количества венесуэльских мигрантов, которые ежедневно прибывают в Эквадор.

В Кито также приняли решение отозвать для консультаций из Каракаса временного поверенного в делах Венесуэлы.