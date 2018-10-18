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      Венесуэла выдворила поверенную в делах Эквадора

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      Между Эквадором и Венесуэлой возникли политические недоразумения
      Между Эквадором и Венесуэлой возникли политические недоразумения / mppre.gob.ve

      Власти Венесуэлы объявили персоной нон грата и обязал покинуть страну поверенную в делах Эквадора в ответ на высылку посла республики из Кито.

      Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Венесуэлы.

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      Правительство Венесуэлы не может отрицать систематического вмешательства в дела страны со стороны президента Эквадора Ленина Морено, как и выдворение посла в Кито Кароль Дельгадо. Такие шаги обязывают принять соответствующие меры по поверенной в делах Эквадора в Венесуэле Элизабет Мендес, которая объявлена персоной нон грата,
      – говорится в сообщении.

      В МИД отметили, что у дипломата есть 72 часа на то, чтобы покинуть страну.

      В дипломатическом ведомстве выразили мнение, что решение Кито выслать посла "является следствием новой роли, которая была назначена эквадорскому правительству после визита вице-президента США Майкла Пенса" с целью "неконституционной смены режима в Венесуэле".

      Ранее МИД Эквадора сообщил, что посол Венесуэлы в Кито Кароль Дельгадо объявлена ​​персоной нон грата и должна будет покинуть страну. Такой шаг стал реакцией на слова министра связи и информации Боливарианской республики Хорхе Родригеса, который обвинил Морено во лжи в вопросах количества венесуэльских мигрантов, которые ежедневно прибывают в Эквадор.

      В Кито также приняли решение отозвать для консультаций из Каракаса временного поверенного в делах Венесуэлы.

      Теги: Новости политики Венесуэла Эквадор
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 19 октября
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