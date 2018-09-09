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США обсуждали возможное свержение президента Венесуэлы

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В США планировали свергнуть Мадуро
В США планировали свергнуть Мадуро / Фото из открытых источников

Администрация Соединенных Штатов Америки и оппозиционно настроенные военные из Венесуэлы вели переговоры по свержению президента Мадуро.

Об этом сообщило издание The New York Times.

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Отмечается, что информацию изданию подтвердили высокопоставленные чиновники из администрации США, а также военные из Венесуэлы, которые принимали участие в переговорах. Переговоры проходили успешно, однако впоследствии США через несколько месяцев отказались помогать военным из Венесуэлы.

В Белом доме отказались комментировать детали переговоров.

Важно поддерживать диалог со всеми венесуэльцами, которые демонстрируют стремление к демократии,
– заявили в Белом доме.

Представители Белого дома отметили, что такой диалог имеет целью принести в страну положительные изменения.

В свою очередь в Венесуэле выступили с жесткой критикой на действия США. Министр иностранных дел Хорхе Арреаса написал на своей странице в Twitter, что власти Венесуэлы осуждают планы США по вторжению и оказанию помощи военным.

Напомним, так называемый Верховный суд Венесуэлы в изгнании 15 августа осудил президента страны Николаса Мадуро к 18 годам лишения свободы и штрафу в размере 25 миллионов долларов.

хроника Событий
Теги: Новости США Венесуэла Новости политики
Источник: 24 Канал
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