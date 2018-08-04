На президента Венесуэлы совершено покушение
Телевидение Венесуэлы внезапно прекратило трансляцию выступления президента страны Николаса Мадуро, после чего сотни участников парада разбежались с трибун.
Об этом сообщае "РИА Новости".
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Отмечается, что инцидент произошел в Каракасе.
Подозревается, что трибуну, на которой с речью выступал президент Венесуэлы перед участниками парада, мог атаковать дрон со взрывчаткой.
По предварительным данным, президент Венесуэлы не пострадал.
Источник: 24 Канал
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