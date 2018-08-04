На президента Венесуели здійснено замах
Телебачення Венесуели раптово припинило трансляцію виступу президента країни Ніколаса Мадуро, після чого сотні учасників параду розбіглися з трибун.
Про це повідомляє "РИА Новости".
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Зазначається, що інцидент трапився в Каракасі під час царемонії святкування 81 річниці створення боліварської національної гвардії.
Трибуну, на якій з промовою виступав президент Венесуели перед учасниками параду, атакував дрон з вибухівкою.
Під час виступу президента присутні поглянули вгору після чого трансляція царемонії припинилася.
За попередніми даними, президент Венесуели не постраждав.
Джерело: 24 Канал
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