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У Венесуелі легалізували бізнес з обміну валюти

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Уряд Венесуели легалізував обмін валюти в країні
Уряд Венесуели легалізував обмін валюти в країні / Juan BARRETO

2 серпня уряд Венесуели прийняв законопроект про легалізацію бізнесу з обміну валюти. Суворий валютний контроль було вперше запроваджено 15 років тому.

Про це повідомляє AFP.

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Жорсткий валютний контроль над усіма валютними операціями у Венесуелі встановлено ще у 2003 році. Це привело до створення курсу "чорного ринку" який в десятки разів відрізнявся від офіційного обмінного курсу.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро в кінці липня виступив з ініціативою змінити законодавство в частині обігу іноземної валюти для залучення іноземних інвестицій. Тоді ж він оголосив про майбутню деномінацію національної валюти Венесуели, яка почнеться 20 серпня.

Наразі Венесуела переживає гостру соціально-економічна криза, що супроводжується стрімким зростанням цін і девальвацією національної валюти.

Нагадаємо, що до кінця року на фоні економічної кризи інфляція в Венесуелі може сягнути мільйона відсотків.

Теги: Гроші Венесуела Валюта
Джерело: 24 Канал
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