На Венесуелу чекає інфляція у мільйон відсотків

До кінця року на фоні економічної кризи інфляція в Венесуелі може сягнути мільйона відсотків.

Таку заяву зробив один з голів департаменту МВФ Алехандро Вернер, повідомляє AP.

За його словами, подібну ситуацію переживали Німеччина у 1923-му та Зімбабве наприкінці 2000-их.

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Верненр відзначив, що криза у Венесулі "глибока економічна та соціальна".

Також на думку експерта, масовий від'їзд місцевого населення вплине на економіку сусідніх держав.

Економічна криза у Венесуелі почалася у 2014 році – на тлі різкого падіння цін на нафту.