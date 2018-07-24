На Венесуелу чекає інфляція у мільйон відсотків
До кінця року на фоні економічної кризи інфляція в Венесуелі може сягнути мільйона відсотків.
Таку заяву зробив один з голів департаменту МВФ Алехандро Вернер, повідомляє AP.
За його словами, подібну ситуацію переживали Німеччина у 1923-му та Зімбабве наприкінці 2000-их.
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Верненр відзначив, що криза у Венесулі "глибока економічна та соціальна".
Також на думку експерта, масовий від'їзд місцевого населення вплине на економіку сусідніх держав.
Економічна криза у Венесуелі почалася у 2014 році – на тлі різкого падіння цін на нафту.
Джерело: 24 Канал
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