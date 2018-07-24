На Венесуэлу ждет инфляция в миллион процентов

До конца года на фоне экономического кризиса инфляция в Венесуэле может достичь миллиона процентов.

Такое заявление сделал один из голов департамента МВФ Алехандро Вернер, сообщает AP.

По его словам, подобную ситуацию переживали Германия в 1923 году и Зимбабве в конце двухтысячных.

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Верненр отметил, что кризис в Венесуле "глубокий экономический и социальный".

Также, по мнению эксперта, массовый отъезд местного населения повлияет на экономику соседних государств.

Экономический кризис в Венесуэле начался в 2014 году – на фоне резкого падения цен на нефть.