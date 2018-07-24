На Венесуэлу ждет инфляция в миллион процентов
До конца года на фоне экономического кризиса инфляция в Венесуэле может достичь миллиона процентов.
Такое заявление сделал один из голов департамента МВФ Алехандро Вернер, сообщает AP.
По его словам, подобную ситуацию переживали Германия в 1923 году и Зимбабве в конце двухтысячных.
Читайте также: Венесуельский урок Украине
Верненр отметил, что кризис в Венесуле "глубокий экономический и социальный".
Также, по мнению эксперта, массовый отъезд местного населения повлияет на экономику соседних государств.
Экономический кризис в Венесуэле начался в 2014 году – на фоне резкого падения цен на нефть.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование21 сентября 2016 , 04:19 13
"Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода21 августа 2017 , 11:52
Неумолимый огонь: масштабные пожары в России14 апреля 2015 , 22:16 1
Число жертв взрыва в московском ресторане 9 января выросло до трех человек12 января 2012 , 11:47
Открывай легендарные места: Сопот9 апреля , 12:00
Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis16 апреля , 15:00