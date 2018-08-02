В Венесуэле легализовали бизнес по обмену валюты

2 августа правительство Венесуэлы приняло законопроект о легализации бизнеса по обмену валюты. Строгий валютный контроль был впервые введен 15 лет назад.

Об этом сообщает AFP.

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Жесткий валютный контроль над всеми валютными операциями в Венесуэле установлен еще в 2003 году. Это привело к созданию курса "черного рынка" который в десятки раз отличался от официального обменного курса.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в конце июля выступил с инициативой изменить законодательство в части обращения иностранной валюты для привлечения иностранных инвестиций. Тогда же он объявил о предстоящей деноминации национальной валюты Венесуэлы, которая начнется 20 августа.

Сейчас Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся стремительным ростом цен и девальвацией национальной валюты.

Напомним, что до конца года на фоне экономического кризиса инфляция в Венесуэле может достичь миллиона процентов.