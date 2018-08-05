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США отрицают причастность к покушению на президента Венесуэлы

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Джон Болтон опроверг причастность США к взрыву дронов
Джон Болтон опроверг причастность США к взрыву дронов / Фото из открытых источников

Советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Болтон опроверг причастность США к взрыву дронов во время военного парада в Каракасе, на котором присутствовал президент страны Николас Мадуро.

Об этом сообщила служба "Голос Америки".

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Напомним, 5 августа произошло покушение на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Во время празднования 81-летия создания Боливарской национальной гвардии в Каракасе прогремел взрыв. Мадуро эвакуировали, семь военных получили ранения. Глава верховного суда Майкель Морено назвал покушение на президента терактом.

Через несколько часов после взрыва Мадуро обвинил в покушении на себя Колумбию, которая эти обвинения отвергла.

Впоследствии Мадуро заявил о задержании нескольких лиц, виновных в совершении покушения на него. Также он подчеркнул, чтопричастны к покушению также и Соединенные Штаты Америки.

Я могу сказать однозначно, что в этом деле нет никакого вмешательства американского правительства,
– заявил в воскресенье Джон Болтон в интервью каналу Fox News.

Болтон предположил, что правительство Мадуро могло стоять за взрывом, вспомнив о распространенной в стране коррупции и притеснениях.

"Если правительство Венесуэлы имеет какую-то четкую информацию, которую они хотят нам предоставить, которая бы потенциально могла доказать нарушение американского уголовного закона, мы его внимательно рассмотрим", – добавил Болтон.

Добавим, что через несколько часов после покушения венесуэльское вооруженная группировка "Фланелевые солдаты" взяли на себя ответственность за покушение на президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Кто такие "Фланелевые солдаты"?
Группировка позиционирует себя как объединение всех сил сопротивления против власти Мадуро. Самым известным участником вооруженной группировки был Оскар Перез, который обстрелял в июне 2017 года здания Верховного суда и МВД в Каракасе. В декабре мятежный солдат взял ответственность за захват казарм венесуэльской армии в штате Миранда. В январе 2018 года он и еще шестеро членов "Фланелевых солдат" был застрелен венесуэльскими спецслужбами.

Теги: Венесуэла Новости США Новости политики
Источник: 24 Канал
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