США заперечили причетність до замаху на президента Венесуели

Радник Білого дому з питань національної безпеки Джон Болтон заперечив причетність США до вибуху дронів під час військового параду у Каракасі, на якому був присутній президент країни Ніколас Мадуро.

Про це повідомила служба "Голос Америки".

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Нагадаємо, 5 серпня стався замах на президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Під час святкування 81-річчя створення Боліварської національної гвардії в Каракасі прогримів вибух. Мадуро евакуювали, сім військових отримали поранення. Глава верховного суду Майкель Морено назвав замах на президента терактом.

Через кілька годин після вибуху Мадуро звинуватив у замаху на себе Колумбію, яка ці звинувачення відкинула.

Згодом Мадуро заявив про затримання декількох осіб, винних у вчиненні замаху на нього. Також він наголосив, що причетнимим до замаху є також і Сполучені Штати Америки.

Я можу сказати однозначно, у цій справі нема ніякого втручання американського уряду,

– заявив в неділю Джон Болтон в інтерв’ю каналу Fox News.

Болтон припустив, що сам уряд Мадуро міг стояти за вибухом, згадавши про поширену у країні корупцію та утиски.

"Якщо уряд Венесуели має якусь чітку інформацію, яку вони хочуть нам надати, яка б потенційно могла довести порушення американського кримінального закону, ми її уважно розглянемо", – додав Болтон.

Додамо, що за кілька годин після замаху венесуельське озброєне угрупування "Фланелеві солдати" взяли на себе відповідальність за замах на президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

Хто такі "Фланелеві солдати"?Угруповання позиціонує себе як об'єднання всіх сил опору проти влади Мадуро. Найвідомішим учасником збройного угруповання був Оскар Перез, який обстріляв у червні 2017 року будівлі Верховного суду і МВС в Каракасі. У грудні бунтівний солдат взяв відповідальність за захоплення казарми венесуельської армії в штаті Міранда. У січні 2018 року він та ще шестеро членів "Фланелевих солдат" було застрелено венесуельськими спецслужбами.