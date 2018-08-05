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Винуватці замаху на президента Венесуели Ніколаса Мадуро розкрили себе

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"Фланелеві солдати" взяли на себе відповідальність за замах на Ніколаса Мадуро
"Фланелеві солдати" взяли на себе відповідальність за замах на Ніколаса Мадуро / Фото з відкритих джерел

Венесуельське озброєне угрупування "Фланелеві солдати" взяло на себе відповідальність за замах на президента країни Ніколаса Мадуро.

Про це учасники організації написали в своєму Twitter.

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За заявою угруповання, вони використовували два дрони, обладнані вибухівкою С4. Однак апарати не змогли долетіти до президентської ложі, оскільки їх знешкодили снайпери.

Ми показували, що вони (уряд, – 24 Канал) вразливі, сьогодні нам не вдалося досягнути нашої мети, але це лише питання часу,
– заявили в організації.

За інформацією Associated Press, Мадуро заявив про затримання декількох осіб, винних у вчиненні замаху на нього. На думку президента Венесуели, відповідальність за замах несе колумбійський лідер Хауна Мануель Сантос, до організації також причетні і крайні праві венесуельські угруповання.

Нагадаємо, 5 серпня стався замах на президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Під час святкування 81-річчя створення Боліварської національної гвардії в Каракасі прогримів вибух. Мадуро евакуювали, сім військових отримали поранення. Глава верховного суду Майкель Морено назвав замах на президента терактом.

 Хто такі "Фланелеві солдати"?Угруповання позиціонує себе як об'єднання всіх сил опору проти влади Мадуро. Найвідомішим учасником збройного угруповання був Оскар Перез, який обстріляв у червні 2017 року будівлі Верховного суду і МВС в Каракасі. У грудні бунтівний солдат взяв відповідальність за захоплення казарми венесуельської армії в штаті Міранда. У січні 2018 року він та ще шестеро членів "Фланелевих солдат" було застрелено венесуельськими спецслужбами.

Теги: Венесуела Теракт
Джерело: 24 Канал
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