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Виновники покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро раскрыли себя

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"Фланелевые солдаты" взяли на себя ответственность за покушение на Николаса Мадуро
"Фланелевые солдаты" взяли на себя ответственность за покушение на Николаса Мадуро / Фото из открытых источников

Венесуэльская вооруженная группировка "Фланелевые солдаты" взяла на себя ответственность за покушение на президента страны Николаса Мадуро.

Об этом участники организации написали в своем Twitter.

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По заявлению группировки, они использовали два дрона, оборудованых взрывчаткой С4. Однако аппараты не смогли долететь до президентской ложи, поскольку их обезвредили снайперы.

Мы показывали, что они (правительство – 24 Канал) уязвимы, сегодня нам не удалось достичь нашей цели, но это лишь вопрос времени,
– заявили в организации.

По информации Associated Press, Мадуро заявил о задержании нескольких лиц, виновных в совершении покушения на него. По мнению президента Венесуэлы, ответственность за покушение несет колумбийский лидер Хауна Мануэль Сантос, к организации также причастны и крайне правые венесуэльские группировки.

Напомним, 5 августа произошло покушение на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Во время празднования 81-летия создания Боливарской национальной гвардии в Каракасе прогремел взрыв. Мадуро эвакуировали, семь военных получили ранения. Глава Верховного суда Майкел Морено назвал покушение на президента терактом.

 Кто такие "Фланелевые солдаты"?Группировка позиционирует себя как объединение всех сил сопротивления против власти Мадуро. Самым известным участником вооруженной группировки был Оскар Перес, который обстрелял в июне 2017 здания Верховного суда и МВД в Каракасе. В декабре мятежный солдат взял ответственность за захват казармы венесуэльской армии в штате Миранда. В января 2018 года он и еще шестеро членов "фланелевой солдат" был застрелен венесуэльскими спецслужбами.

Теги: Венесуэла Теракт
Источник: 24 Канал
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