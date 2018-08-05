В ходе покушения на президента Венесуэлы пострадали семь военных
Президенту Венесуэлы Николасу Мадуро удалось остаться невредимым после покушения совершенного с помощью нескольких дронов оборудованных взрывчаткой. Однако в результате взрыва семь военных получили ранения.
Об этом сообщило издание AFP.
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Напомним, что в Каракасе во время церемонии празднования 81 годовщины создания Боливарськои национальной гвардии произошло покушение на президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Это спланированная атака на президента Николаса Мадуро,
- заявил чиновник Хорхе Родригес после инцидента.
Он также добавил, что взрывные заряды, которыми были оборудованы дроны, сдетонировали в нескольких местах у подиума.
В результате взрыва пострадали семь военных национальной гвардии. Сейчас их госпитализировали и оказали необходимую помощь.
В Венесуэле назвали покушение на президента терактом.