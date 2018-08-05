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В ходе покушения на президента Венесуэлы пострадали семь военных

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В ходе атаки на Николаса Мадуро пострадали 7 военных национальной гвардии
В ходе атаки на Николаса Мадуро пострадали 7 военных национальной гвардии / Скриншот

Президенту Венесуэлы Николасу Мадуро удалось остаться невредимым после покушения совершенного с помощью нескольких дронов оборудованных взрывчаткой. Однако в результате взрыва семь военных получили ранения.

Об этом сообщило издание AFP.

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Напомним, что в Каракасе во время церемонии празднования 81 годовщины создания Боливарськои национальной гвардии произошло покушение на президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Это спланированная атака на президента Николаса Мадуро,
- заявил чиновник Хорхе Родригес после инцидента.

Он также добавил, что взрывные заряды, которыми были оборудованы дроны, сдетонировали в нескольких местах у подиума.

В результате взрыва пострадали семь военных национальной гвардии. Сейчас их госпитализировали и оказали необходимую помощь.

В Венесуэле назвали покушение на президента терактом.

Теги: Теракт Венесуэла
Источник: 24 Канал
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