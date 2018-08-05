"Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт в мечети в Афганистане

Ответственность за взрыв в мечети города Гардез взяла на себя "Исламское государство" / Фото из открытых источников

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрывы в мечети на востоке Афганистана, в ходе которых погибли 29 человек и еще 81 человек получил ранения.