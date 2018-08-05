"Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт в мечети в Афганистане
Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрывы в мечети на востоке Афганистана, в ходе которых погибли 29 человек и еще 81 человек получил ранения.
Об этом сообщила служба SITE Intelligence Group.
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Напомним, в восточном Афганистане внутри мечети города Гардез произошел взрыв устроеный террористом-смертником.
Взрыв прогремел, когда люди пришли в мечеть ради пятничной молитвы.
Источник: 24 Канал
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