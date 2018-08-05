"Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за теракт у мечеті в Афганістані
Терористичне угруповання "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за вибухи в мечеті на сході Афганістану, в ході яких загинуло 29 людей та ще 81 людина отримала поранення.
Про це повідомила служба SITE Intelligence Group.
Читайте також: На президента Венесуели здійснено замах
Нагадаємо, у східному Афганістані всередині мечеті міста Гардез стався вибух влаштований терористом-смертником.
Вибух пролунав, коли люди прийшли до мечеті заради п'ятничної молитви.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою7 січня 2015 , 11:10
У Кейт Міддлтон з'явився досконалий двійник14 серпня 2016 , 16:16
Європарламент став на заваді "Північному потоку-2"21 березня , 18:30
Відкривай легендарні місця: Сопот9 квітня , 12:00
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis16 квітня , 15:00