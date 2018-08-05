"Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за теракт у мечеті в Афганістані

Відповідальність за вибух у мечеті міста Гардез взяла на себе "Ісламська держава" / Фото з відкритих джерел

Терористичне угруповання "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за вибухи в мечеті на сході Афганістану, в ході яких загинуло 29 людей та ще 81 людина отримала поранення.