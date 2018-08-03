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ВБИВСТВО АНАТОЛІЯ ЖУКА УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

В Афганістані у мечеті стався страшний вибух: багато загиблих

582 Читать новость на русском
Мечеть
Мечеть / cont.ws

У східному Афганістані всередині мечеті міста Гардез стався вибух, щонайменше 20 осіб загинуло, ще 40 отримало поранення.

Про це повідомляє TOLO News.

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Вибух, який влаштував терорист-смертник, пролунав, коли люди прийшли до мечеті заради п'ятничної молитви.

Як повідомляє глава поліції провінції Пактія, жертвами вибуху стали щонайменше 20 людей, ще 40 отримали поранення. Однак очевидці запевняють, що загиблих щонайменше 30 осіб і до сотні поранених.

Наразі жодне з терористичних угруповань не взяло на себе відповідальність за напад.

Теги: Афганістан Теракт Жертви
Джерело: 24 Канал
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