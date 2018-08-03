В Афганістані у мечеті стався страшний вибух: багато загиблих

У східному Афганістані всередині мечеті міста Гардез стався вибух, щонайменше 20 осіб загинуло, ще 40 отримало поранення.

Про це повідомляє TOLO News.

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Вибух, який влаштував терорист-смертник, пролунав, коли люди прийшли до мечеті заради п'ятничної молитви.

Як повідомляє глава поліції провінції Пактія, жертвами вибуху стали щонайменше 20 людей, ще 40 отримали поранення. Однак очевидці запевняють, що загиблих щонайменше 30 осіб і до сотні поранених.

#Update - #Paktia Police Chief Raz Mohammad Mandozai says at least 20 people were killed, 40 others wounded in the suicide attack that targeted a mosque in Gardez City this afternoon. #Afghanistan. — TOLOnews (@TOLOnews) 3 серпня 2018 р.

Наразі жодне з терористичних угруповань не взяло на себе відповідальність за напад.