Пасажирів Ryanair евакуювали з літака через вибух телефону

У Барселоні пасажирів Ryanair почали швидко евакуювати з літака після того, як всередині салону загорівся телефон.

Про це повідомляє Independent.

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Під час інциденту літак Boeing 737 був у Барселоні та готувався здійснити короткий переліт на острів Івіса. У одного з пасажирів раптом спалахнув телефон, коли заряджався від портативного акумулятора. Після чого і почалась евакуація.

Пасажири виклали фото та відео у соціальні мережі. В дописах можна побачити як палаючий телефон, так і евакуацію пасажирів завдяки надувному аварійному трапу. Як повідомили в авіакомпаніъ Ryanair, усі пасажири успішно залишили літак.