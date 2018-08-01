Пасажирів Ryanair евакуювали з літака через вибух телефону
У Барселоні пасажирів Ryanair почали швидко евакуювати з літака після того, як всередині салону загорівся телефон.
Про це повідомляє Independent.
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Під час інциденту літак Boeing 737 був у Барселоні та готувався здійснити короткий переліт на острів Івіса. У одного з пасажирів раптом спалахнув телефон, коли заряджався від портативного акумулятора. Після чого і почалась евакуація.
Пасажири виклали фото та відео у соціальні мережі. В дописах можна побачити як палаючий телефон, так і евакуацію пасажирів завдяки надувному аварійному трапу. Як повідомили в авіакомпаніъ Ryanair, усі пасажири успішно залишили літак.
Джерело: 24 Канал
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