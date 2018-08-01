Пассажиров Ryanair эвакуировали из самолета из-за взрыва телефона

В Барселоне пассажиров Ryanair начали быстро эвакуировать из самолета после того, как внутри салона загорелся телефон.

Об этом сообщает Independent.

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Во время инцидента самолет Boeing 737 был в Барселоне и готовился совершить короткий перелет на остров Ивиса. У одного из пассажиров вдруг вспыхнул телефон, когда заряжался от портативного аккумулятора. После чего и началась эвакуация.

Пассажиры выложили фото и видео в социальные сети. В постах можно увидеть как горящий телефон, так и эвакуацию пассажиров благодаря надувному аварийному трапу. Как сообщили в авиакомпании Ryanair, все пассажиры успешно покинули самолет.