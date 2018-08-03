В Афганистане в мечети произошел страшный взрыв: много погибших

В восточном Афганистане внутри мечети города Гардез произошел взрыв, по меньшей мере, 20 человек погибли, еще 40 получили ранения.

Об этом сообщает TOLO News.

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Взрыв, который устроил террорист-смертник, прогремел, когда люди пришли в мечеть ради пятничной молитвы.

Как сообщает глава полиции провинции Пактия, жертвами взрыва стали по меньшей мере 20 человек, еще 40 получили ранения. Однако очевидцы уверяют, что погибших по меньшей мере 30 человек и сотни раненых.

#Update - #Paktia Police Chief Raz Mohammad Mandozai says at least 20 people were killed, 40 others wounded in the suicide attack that targeted a mosque in Gardez City this afternoon. #Afghanistan. — TOLOnews (@TOLOnews) 3 серпня 2018 р.

Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за нападение.