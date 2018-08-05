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В ході замаху на президента Венесуели постраждало семеро військових

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В ході атаки на Ніколаса Мадуро постраждало 7 військових національної гвардії
В ході атаки на Ніколаса Мадуро постраждало 7 військових національної гвардії / Скріншот

Президенту Венесуели Ніколасу Мадуро вдалося залишитися неушкодженим після замаху вчиненого за допомогою кількох дронів обладнаних вибухівкою. Однак внаслідок вибуху семеро військових отримали поранення.

Про це повідомило видання AFP.

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Нагадаємо, що в Каракасі під час церемонії святкування 81 річниці створення Боліварської національної гвардії стався замах на президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

Це спланована атака на президента Ніколаса Мадуро,
– заявив чиновник Хорхе Родрігес після інциденту.

Він також додав, що вибухові заряди, якими були обладнані дрони, здетонували в кількох місцях біля подіуму.

В результаті вибуху постраждало семеро військових національної гвардії. Зараз їх госпіталізували та надали необхідну допомогу.

У Венесуелі назвали замах на президента терактом.

Теги: Венесуела Теракт
Джерело: 24 Канал
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