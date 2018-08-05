В ході замаху на президента Венесуели постраждало семеро військових

Президенту Венесуели Ніколасу Мадуро вдалося залишитися неушкодженим після замаху вчиненого за допомогою кількох дронів обладнаних вибухівкою. Однак внаслідок вибуху семеро військових отримали поранення.

Про це повідомило видання AFP.

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Нагадаємо, що в Каракасі під час церемонії святкування 81 річниці створення Боліварської національної гвардії стався замах на президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

Це спланована атака на президента Ніколаса Мадуро,

– заявив чиновник Хорхе Родрігес після інциденту.

Він також додав, що вибухові заряди, якими були обладнані дрони, здетонували в кількох місцях біля подіуму.

В результаті вибуху постраждало семеро військових національної гвардії. Зараз їх госпіталізували та надали необхідну допомогу.

У Венесуелі назвали замах на президента терактом.