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З'явилося повне відео замаху на президента Венесуели Мадуро

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Оприлюднено повне відео замаху на Мадуро
Оприлюднено повне відео замаху на Мадуро / Соцмережі

У мережі з'явилися кадри, що не увійшли до трансляції з промовою президента Венесуели Ніколаса Мадуро під час урочистостей з нагоди святкування 81-річчя створення Боліварської національної гвардії. Саме під час заходу на очільника держави було здійснено замах.

Раніше 24 канал повідомляв, що у столиці Венесуели Каракасі прямо під час під час церемонії святкування 81 річниці створення Боліварської національної гвардії було здійснено замах на президента країни Ніколаса Мадуро. Зазначалося, коли очільник країни виступав із промовою, його атакував дрон із вибухівкою.

Читйате також: Під час замаху на президента Венесуели постраждали семеро військових

На кадрах, які увійшли до прямої трансляції заходу, самих події, які відбуваються після замаху, не видно, оскільки камера перемикається спершу на гвардійця, а потім на учасників і натовп глядачів, які розбігаються у різні боки в паніці.

Фрагмент трансляції, куди потрапив замах на Мадуро

У мережі зі свого боку оприлюднено повне відео цих подій. У ролику, зокрема, можна побачити, як спрацювала охорона Мадуро, унаслідок професійних дій якої той не постраждав.

До слова, шириться фотографія, на якій можна побачити закривавленим одного із керівників у оборонному секторі Венесуели.

Мадуро, замах, Латинська Америка, Венесуела, Кримінал, дрон
У результаті замаху на Мадуро постраждали люди, що перебували поряд із ним на сцені 

Мадуро, замах, Латинська Америка, Венесуела, Кримінал, дрон
Натомість сам президент Венесуели серйозних ушкоджень не зазнав 

Нагадаємо, відповідальність за напад на Мадуро взяло на себе місцеве збройне угруповання "Фланелеві солдати".

Теги: Венесуела Кримінальні новини Латинська Америка Вибух
Джерело: 24 канал
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