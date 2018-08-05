Появилось полное видео покушения на президента Венесуэлы Мадуро

В сети появились кадры, что не вошли в трансляцию с речью президента Венесуэлы Николаса Мадуро во время торжеств по случаю празднования 81-летия создания Боливарской национальной гвардии. Именно во время мероприятия на главу государства было совершено покушение.

Ранее 24 канал сообщал, что в столице Венесуэлы Каракас прямо во время церемонии празднования 81 годовщины создания Боливарской национальной гвардии было совершено покушение на президента страны Николаса Мадуро. Отмечалось, когда глава страны выступал с речью, его атаковал дрон со взрывчаткой.

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На кадрах, которые вошли в прямую трансляцию мероприятия, самих событий, которые происходят после покушения, не видно, поскольку камера переключается сначала на гвардейца, а затем на участников и толпу зрителей, которые разбегаются в разные стороны в панике.

Фрагмент трансляции, куда попало покушение на Мадуро

В сети со своей стороны обнародовано полное видео этих событий. В ролике, в частности, можно увидеть, как сработала охрана Мадуро, в результате профессиональных действий которой тот не пострадал.

К слову, распространяется фотография, на которой можно увидеть окровавленным одного из руководителей в оборонном секторе Венесуэлы.

В результате покушения на Мадуро пострадали люди, находившиеся рядом с ним на сцене



Зато сам президент Венесуэлы серьезных повреждений не получил

Напомним, ответственность за нападение на Мадуро взяла на себя местная вооруженная группировка "Фланелевые солдаты".