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Появилось полное видео покушения на президента Венесуэлы Мадуро

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Обнародовано полное видео покушения на Мадуро
Обнародовано полное видео покушения на Мадуро / Соцсети

В сети появились кадры, что не вошли в трансляцию с речью президента Венесуэлы Николаса Мадуро во время торжеств по случаю празднования 81-летия создания Боливарской национальной гвардии. Именно во время мероприятия на главу государства было совершено покушение.

Ранее 24 канал сообщал, что в столице Венесуэлы Каракас прямо во время церемонии празднования 81 годовщины создания Боливарской национальной гвардии было совершено покушение на президента страны Николаса Мадуро. Отмечалось, когда глава страны выступал с речью, его атаковал дрон со взрывчаткой.

Читйате также: В ходе покушения на президента Венесуэлы пострадали семеро военных

На кадрах, которые вошли в прямую трансляцию мероприятия, самих событий, которые происходят после покушения, не видно, поскольку камера переключается сначала на гвардейца, а затем на участников и толпу зрителей, которые разбегаются в разные стороны в панике.

Фрагмент трансляции, куда попало покушение на Мадуро

В сети со своей стороны обнародовано полное видео этих событий. В ролике, в частности, можно увидеть, как сработала охрана Мадуро, в результате профессиональных действий которой тот не пострадал.

К слову, распространяется фотография, на которой можно увидеть окровавленным одного из руководителей в оборонном секторе Венесуэлы.Мадуро, замах, Латинська Америка, Венесуела, Кримінал, дрон

В результате покушения на Мадуро пострадали люди, находившиеся рядом с ним на сцене

Мадуро, замах, Латинська Америка, Венесуела, Кримінал, дрон
Зато сам президент Венесуэлы серьезных повреждений не получил

Напомним, ответственность за нападение на Мадуро взяла на себя местная вооруженная группировка "Фланелевые солдаты".

Теги: Криминальные новости Венесуэла Взрыв Латинськая Америка
Источник: 24 канал
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