Венгерский премьер Орбан "усыновил" носорога: в сети выбирают животному имя

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан "усыновил" молодого носорога из зоопарка и обратился к общественности с просьбой помочь выбрать животному имя.

Об этом председатель венгерского правительства рассказал в видео на своей странице в Facebook.

Я получил специальную просьбу от зверинца в Ньиредьхазе принять носорога. Я сделал это, но этот процесс идет параллельно с обязанностями "крестного отца", поэтому теперь мы должны дать ему имя,

– рассказал Орбан.

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"Я выбрал несколько вариантов, близких мне. Пришло время сделать выбор. Для этого случая нам не нужно большинство в две трети голосов", – пошутил венгерский премьер.

Так, среди вариантов имени "усыновленного" Орбаном носорога, есть Чико, Антионе, Бернардо, Желание, Ножки и Фюлиг Джимми (герой известных венгерских книг).