Еврокомиссия может разморозить 13 миллиардов евро из фондов ЕС для Венгрии, однако сначала должна убедиться в соблюдении демократических стандартов Будапештом. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Стефан де Керсмакер, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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Миллиардный транш в обмен на помощь Украине

Как пишет Politico, Еврокомиссия может разблокировать транш для Будапешта, чтобы убедить Орбана не налагать вето на помощь Украине. Текущая финансовая помощь со стороны ЕС заканчивается в этом году. Еврокомиссия уже предложила выделить 50 миллиардов евро для Украины на 2024–2027 годы.

Между тем, Орбан уже выступил против этого предложения, он заявил, что пакет денежной помощи необходимо разделить на две части, и сначала выплатить всего 25 миллиардов евро. После этого Еврокомиссия должна оценить, есть ли у Киева необходимость дальнейшего финансирования.

Обратите внимание! Чтобы предложение Еврокомиссии вступило в силу, ее должны поддержать все государства – члены ЕС, а также большинство членов Европарламента.

В Еврокомиссии отказались комментировать информацию о том, что Брюссель хочет "договориться" с Будапештом о дальнейшей поддержке Украины. В мае Венгрия провела судебную реформу по требованию Брюсселя, что позволяет разблокировать часть замороженных средств в случае положительного решения Еврокомиссии.

Спикер ЕК, Стефан де Кеерсмакер заявил, что сейчас Еврокомиссия ожидает подробной информации о принятых мер Венгрией, чтобы перейти к следующим шагам.

Мы тщательно проанализировали информацию, предоставленную нам Венгрией, но нам нужны некоторые дополнительные разъяснения. Именно поэтому мы направили письмо с просьбой предоставить дополнительную информацию от венгерских властей. Как только мы получим эти разъяснения, мы продолжим нашу оценку,

– заявил Стефан де Кеерсмакер в комментарии 24 Каналу.

Шаг навстречу от Украины

Напомним, что ранее Венгрия неоднократно блокировала транш помощи Украине от ЕС. За требование разблокировки транша она выдвигала исключение OTP Bank из перечня спонсоров войны. 29 сентября стало известно, что НАПК исключило венгерский банк OTP Bank из этого списка.

Справка: OTP Bank входит в 50 крупнейших банков в России. Он попал в список международных спонсоров войны в начале мая 2023 года.

В агентстве сообщили, что венгерский банк пообещал выполнить ряд обязательств: выйти с российского рынка, представить реалистичный план выхода, прекратить все хозяйственные операции в России.