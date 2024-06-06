Решение Венгрии об участии в саммите на самом деле неплохая новость для Украины. Такое мнение в эфире 24 Канала рассказал Максим Джигун – политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics.

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Венгрия будет на саммите мира

Министр иностранных дел Венгрии Петр Сийярто, который находится на Экономическом форуме в Санкт-Петербурге, объявил что Венгрия примет участие в Глобальном саммите мира в Швейцарии. Он также выразил сожаление, что на саммите не будет самой России.

Ранее, кстати, именно из-за того, что Москву никто не планирует приглашать, Венгрия не планировала появляться на заседании.

Я глубоко убежден, что участие Венгрии и других латентных пророссийских государств в саммите лучше, чем если бы их не было. Очевидно, Венгрия политически ничем не рискует, участвуя в заседании. С другой стороны они получают возможность публично заявить о своей позиции пророссийских нарративов,

– отметил Максим Джигун.

Интересно также, будет ли Венгрия готова подписать итоговое коммюнике с другими государствами. Однако, есть вероятность, что все же Будапешт может это сделать, ведь в западной прессе начала появляться информация, что итоговое коммюнике не будет предусматривать острое изменение позиции международного сообщества, окончательного осуждения России и тому подобное.

"Все же участие Венгрии – хорошая возможность завязать дополнительные связи с этой страной. Для нас они критически важны в контексте вступления Украины в ЕС и НАТО. В конце концов, Венгрия в течение следующих полгода будет возглавлять одну из институтов в ЕС, поэтому с ними в любом случае придется договариваться", – объяснил политолог.

В то же время, конечно, ожидать от Венгрии какой-то проукраинской позиции на саммите – бесполезно.

Венгрия разжигает ненависть европейцев к НАТО

Стоит добавить, что премьер-министр Венгрии Виктор Обран заявил, что поддержит кандидатуру своего нидерландского коллеги Марка Рютте на должность генсека НАТО. Однако, конечно, не просто так. Орбан сказал, что условием поддержки кандидатуры Рютте будет отказ от участия в операциях НАТО против российских войск в Украине.

Такое заявление является провокационным и манипулятивным. Потому что никогда не говорилось о том, что войска НАТО пойдут воевать против россиян непосредственно. Инициативы, в частности, от Франции предусматривают обучение и поддержку ВСУ. Подобные заявления формируют ненависть к НАТО как организации,

– подчеркнул политолог.

Венгрия такими заявлениями только подогревает нарратив, что, мол, Альянс будет способствовать тотальному привлечению в войну жителей Европейского Союза, хотя никто об этом никогда и не говорил.

"Такой нарратив выгоден на фоне выборов в Европейский парламент, которые происходит на днях. Особенно для евроскептиков, которые считают, что надо изолироваться, закрываться и решать исключительно внутренние вопросы. Это также инструмент шантажа и выпрашивания определенных преференций", – отметил Джигун.

Не стоит забывать, что Венгрия часто прибегает к подобной тактике. В частности, их неготовность открывать путь Украине в Европейский Союз закончилась тем, что Будапешту дали очередной кредит.

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