Санкции долго не могли согласовать из-за позиции Венгрии. Даже сейчас после принятия пакета страна выразила свои очередные возражения уже на заседании постоянных представителей стран ЕС в Брюсселе.

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Чего хочет Будапешт

СМИ сообщают, что официальный Будапешт хочет, чтобы из санкционного списка убрали главу Русской православной церкви патриарха Кирилла. Именно он является одним из публичных и самых больших поклонников и приспешников Владимира Путина. То, что Кирилл есть в списке, якобы не сообщали во время переговоров лидеров ЕС.

Но и это еще не все претензии, якобы выдвинутые Венгрией. Она придирается еще и к "мелким техническим вопросам" по введению частичного эмбарго на российскую нефть.

Такие препятствия со стороны Венгрии приводят к тому, что время утверждения шестого санкционного пакета ЕС остается неясным. Соответственно, это дает России шансы зарабатывать еще больше, чтобы эти деньги направлять на убийства украинцев.

О таких проблемах сообщал в твиттере и журналист Рикард Йозвяк. Он подтверждал, что именно из-за Венгрии и ее требований по отношению к Кириллу послы ЕС до сих пор не могут принять пакет так, как это нужно.

Венгрия и санкции против России

Позиция и поведение Венгрии по поводу событий в Украине заставляет думать об очевидных вещах. Ведь страна сейчас выглядит как основная приспешница Путина в ЕС. Не хотела Венгрия и соглашаться на 6 пакет санкций, но, несмотря ни на что, удалось согласовать.

Под давлением и шантажом Венгрии в санкционном пакете сделали исключение. Речь идет о запрете поставок сырой нефти и нефтепродуктов из России морским путем. А нефть, которая поступает в Европу по нефтепроводу, под санкции не попала. Ведь Венгрия утверждала, что не имеет выхода к морю и такие действия будут для нее чуть ли не катастрофой. Министр экономики Германии критиковал премьера Орбана за шантаж относительно нефтяного эмбарго.

Болгарию также освободили от эмбарго на импорт нефти из России до конца 2024 года вслед за Венгрией. Это несмотря на то, что Евросоюз обязался реализовать запрет до конца 2022 года. Ее зависимость от российского топлива составляет 95%.

Какое условие выдвигала Венгрия, чтобы согласиться на санкции: смотрите видео