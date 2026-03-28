Заявления шокируют дерзостью: эксперт спрогнозировал, способен ли Орбан перекрыть газ Украине

Венгрия блокирует не только помощь Украине, но и угрожает прекратить транзит газа. Но надо понимать, что правительства других европейских государств не имеют инструментов, которые бы позволили им вмешаться в функционирование энергетических рынков.

Такое мнение в эфире 24 Канала высказал эксперт по энергетике Геннадий Рябцев, отметив, что это влияние противоречит нормам корпоративного управления. А также является прямым нарушением регламентов Европейского Союза по безопасности поставок.

Может ли Орбан реализовать свой шантаж?

Если бы Венгрия или Словакия запретили что-то, вмешались в деятельность независимых операторов, то тогда они прямо нарушают закон. Сейчас дерзкие заявления Виктора Орбана и Роберта Фицо являются не более, чем эквилибристикой.

Например, они угрожают отменить предоставление аварийной помощи Украине. На самом деле это лишь политическое заявление, потому что предоставление такой помощи закончится, когда выйдет срок соответствующего соглашения.

Так же в интересах собственной политической силы ведет себя Виктор Орбан. Он начинает говорить о запрете транзита по их территории. Венгрия не является крупным экспортером природного газа. К тому же такие угрозы звучат, когда отопительный сезон завершился,

– подчеркнул эксперт по энергетике.

Орбан и Фицо хорошо понимают, что украинский рынок является премиальным для их энергетических компаний и операторов. Торговать с украинскими компаниями очень выгодно в различных сферах: электрическая энергия, природный газ, нефтепродукты. Поэтому, говоря по энергетической безопасности, лидеры Словакии и Венгрии уменьшают прибыль собственных компаний и соответственно их налоги в бюджет.

Итак, такие заявления прежде всего направлены на внутреннюю аудиторию, чтобы показать, как они якобы заботятся о национальных интересах собственных государств. Поэтому нельзя говорить, что Венгрия или Словакия не поставляют чего-то в Украину. Это не более, чем политическая кампания.

Если такое блокирование все-таки состоится, тогда украинские операторы имеют право обратиться в Европейскую комиссию, Ассоциации операторов передачи электрической энергии и Ассоциации операторов транспортировки газа с соответствующими исками,

– отметил Геннадий Рябцев.

В Венгрии и Словакии также это понимают, поэтому подают очень завуалированные заявления. А Украине надо осознать, что с шантажистами можно работать только силовыми методами, их нельзя задабривать.

Что известно о запрете транзита газа?