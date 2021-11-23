Чому ж ми знову всі нашорошили вуха, відкрили широко очі і говоримо про активну фазу військових дій. А тому, що про це попереджає як українська, так і американська розвідка.

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За їхніми підрахунками, наразі до наших кордонів зігнали щонайменше 92 тисячі російських військових. За словами начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова, цей збір "блатних і бідних" продовжуватиметься до кінця січня 2022 року щонайменше.

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Чому Росія не жартує

Що ще змушує нас задуматись над тим, чого від нас знову хочуть, так це те, що цього разу (бо це ж не перше стягування військ) перекидання важкого озброєння відбувається потай і за допомогою елітних підрозділів. На брязкання зброєю це не схоже, а от на нагнітання ситуації – дуже навіть.

Бо ті ж таки експерти стверджують, що якщо Росії стукне в голову застосувати фізичну силу, то робитиме вона це лише після психологічної операції. А це, схоже, вона і є.

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Росія відвертає увагу ЄС

Та не військами єдиними, а ще й мігрантами випробовує наш кордон "великий і могутній". Їм пообіцяли задешево потрапити до Європи, бо дешево, у розумінні нелегальних російсько-білоруських перевізників, означає – самостійно.

Цікаво, що диктатор Олександр Лукашенко, розвідка якого працює як годинник, не в сенсі час показує, а звітує про все завчасно, у цій ситуації удавав, що ніяких мігрантів у себе в країні він не помічає

Коли почув і дізнався, то забив у дзвін, російський дзвін, подзвонив Володимиру Путіну і попросив виділити йому кілька іскандерів, забуваючи про один важливий момент – вони ж тепер "союзне государство".

Путін може надати іскандери, але разом з військами. Не передавати їх Білорусі, а ввести їх разом з російською армією. І, до речі, Росія вже офіційно повідомила Заходу, що вона втручатиметься, якщо виникне збройний конфлікт. Підписалася під конфліктом, якщо він буде. Олег Жданов Військовий експерт

Гірше, ніж оголошення війни

Що ще говорить про те, що конфлікт може бути? Бажання. Велике та непоборне бажання Путіна об'єднати "землі руськіє". Радянського Союзу йому, бачте, не вистачає.

"Стіну, яка виникла в останні роки між Росією та Україною, між частинами, по суті, одного історичного і духовного простору, сприймаю як велику спільну біду, як трагедію. Це передусім наслідки наших власних помилок, яких ми припустилися у різні періоди", – написав у своїй "статті" Путін.

Якщо ви думаєте, що то були роздуми на тему, то ні, ще тоді експерти нас запевняли у тому, що це гірше, ніж оголошення війни

Забудьмо про всі попередні міфи й візьмімо цю статтю як окремий документ. Це гірше, ніж оголошення війни. Це заперечення існування й української держави, й українського народу. Це звинувачення у крадіжці якихось величезних шматків російської території. Андрій Піонтковський Політолог

Нам заважає Угорщина

Одразу уточню, що тішити себе зайвими мріями про швидкий вступ до НАТО на фоні всіх цих подій нам теж не варто. Бо хоч двері альянсу для нас відкриті, та пробігти до них нам насамперед не дасть Угорщина.

Петер Сіярто он вже навіть орден дружби отримав за великий внесок у розвиток відносин з Росією, а насправді за дестабілізацію ситуації

В Україні непрості відносини з Угорщиною. Там газові суперечки. Росії важливо розколювати Європу і шукати союзників на кордонах України для тиску. Угорщина цьому сприяє. Марк Фейгін Правозахисник

Хто допоможе Україні

У Путіна з'явився ще один друг. Цього разу з ЄС. Жозеп Боррель заявив, що у випадку збройної агресії Україна може розраховувати лише на себе.

Армію, звісно, озброювати потрібно якнайкраще і якнайшвидше. Байрактари та Джавеліни нам у допомогу, як то кажуть. Проте вже точно не варто думати, що ми самі.

Якщо говоримо про Європейський Союз, то я б не чекав тут жодної допомоги, крім консолідації, можливо, нових санкцій. На кого нам справді треба розраховувати, то це наші союзники в межах НАТО та поза НАТО: Велика Британія та Північна Ірландія, Сполучені Штати Америки, Туреччина і, як виявилось, Швеція, яка готова надіслати в Україну спеціальну військову місію. Олександр Краєв Експерт-дослідник Ради зовнішньої політики "Українська призма"

Останні хоч і не стануть з нами пліч-о-пліч боронити Україну, але зможуть взяти на себе місію моніторингу та охорони критично важливих об'єктів.

Що розв'яже руки Росії

Про бажання Росії влізти у новий або ж розширений конфлікт свідчать її жалюгідні спроби все спростувати й відійти від Нормандського формату. Таким чином остаточно вони остаточно розв'яжуть собі руки. Чого тільки вартує злив листування МЗС Росії з міністрами закордонних справ Франції та Німеччини.

Насторожує бажання Росії закрити формати, що пов'язані з Мінськом, і сказати, що, дивіться, це не ми, а ви порушуєте, тому можемо застосовувати зброю. Я так це прочитав,

– сказав дипломат Валерій Чалий.

Який фактор на користь Україні

Єдине, що грає нам на користь зараз – це погода. Бо загалом, як каже Олег Жданов, росіяни не люблять воювати взимку, бо холодно і дорого

"Річ у тому, що в зимову компанію практично безглуздо йти. Військові кампанії доречно проводити з початку осені. Це найефективніший період, взимку ніхто не йде у військову кампанію, тим більше наступальну. Бо буде як у 1941 під Москвою для наступальної сторони", – пояснив Олег Жданов.

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Пам'ятаєте, що витрачати шалені гроші на війну Путін готовий лише якщо на 100% впевнений у своїй перемозі. А наразі все 50 на 50.

То ж поки нас підтримує Велика Британія, а разом з нею США, Туреччина, Південна Ірландія та Швеція нас не залякати. А що до решти – зберігайте спокій, тримайте патрони в теплі, щоб порох не відсирів, та не забувайте чистити кулемет.