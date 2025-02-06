Сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Мате Кочиша в Facebook.

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Что говорят в Венгрии о кампании против Орбана

Венгерский депутат во время заседания парламентского комитета по вопросам нацбезопасности заявил, что спецслужбы Венгрии предупредили о кампании против Орбана.

Согласно полученной ими информации, украинское государство разворачивает клеветническую кампанию против премьер-министра Венгрии, заявленной целью которой является подрыв международного имиджа премьер-министра и способности Венгрии отстаивать свои интересы,

– заявил Кошич.

Он также добавил, что Украина якобы выделила "немалые средства" на эту операцию, и уже начала собирать информацию и создавать фейковые новости.

"Часть СМИ, которые претендуют на независимость, сейчас готовы продать страну за украинские деньги", – говорит Кочиш.

В то же время доказательств, которые могли бы подтвердить его слова, депутат "Фидес" не предоставил.