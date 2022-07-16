Об этом 24 каналу рассказал политолог и аналитик по венгерскому вопросу в Закарпатье Дмитрий Тужанский. Он также отметил, что позиция Венгрии является отражением мнений разных непубличных деятелей в разных странах.

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"Это проблема для Украины и всегда была, сейчас это особенно важный вопрос. Ведь сейчас на повестке дня стоит рассмотрение 7 пакета санкций против России. И мы помним, какой была позиция Венгрии при принятии и рассмотрении предыдущего пакета", – говорит Дмитрий Тужанский.

Проблема не только в позиции Венгрии, по-моему, Венгрия сегодня становится голосом скептических сил в Европе по антироссийским санкциям,

– отмечает политолог.

По словам специалиста, это, прежде всего, бизнес и политические круги немецкие, французские и некоторые американские. Поэтому, нам не столь опасна сама Венгрия, как вот эти влиятельные части обществ, которые просто не говорят о своей позиции вслух.

Политолог объяснил, в чем состоит опасность резких заявлений со стороны Венгрии: смотрите видео

Непонятное заявление Венгрии

Официальный Будапешт заинтересован в том, чтобы минимизировать свое участие в войне в Украине. Вместе с тем, говорят в МИДе страны, Венгрия готовится к тому, что боевые действия могут приблизиться к ее границам – речь идет о Закарпатье.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто. Он отметил, что у любой страны, по соседству которой идет война, есть свои подготовленные сценарии – в частности, по охране границы.

По мнению министра санкционных решений, "уже было достаточно". Мол, теперь Запад должен направить усилия для прекращения огня, а затем и для установления мира. Будапешт готов предоставить площадку для переговоров, а также принимать украинских беженцев.