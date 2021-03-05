Венгрия усиливает карантин из-за увеличения больных COVID-19
Правительство Венгрии на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в стране приняло решение усилить карантин. Жесткие ограничения начнут действовать на территории государства с 8 марта.
Источник:Associated Press
Все предприятия, за исключением продуктовых магазинов, аптек и заправок, должны быть закрытыми в течение следующих двух недель. Об этом заявил руководитель администрации премьер-министра Гёргей Гуяш.
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Если мы сейчас не закроемся, то не только количество инфекций и смертей радикально возрастет, это задержит и открытие экономики,
– сказал чиновник.
В Венгрии третья волна коронавируса
Гёргей Гуяш отметил, что третья волна COVID-19, которая недавно началась в стране, намного опаснее предыдущей.
Он отметил, что масочного режима нужно придерживаться во всех общественных местах. По его словам, также введут дополнительный пограничный контроль.
Ситуация с коронавирусом в Венгрии: коротко
- По состоянию на 5 марта 2021 года в Венгрии зафиксировали более 452 тысячи случаев заражения коронавируса.
- Победить смертельную болезнь удалось 331 тысяче пациентов. Умерли от осложнений инфекции более 15 тысяч граждан.
- За прошедшие сутки, 4 марта, в стране обнаружили 6 369 человек с COVID-19.
- На этой неделе Венгрия превзошла США по количеству совокупных смертей от коронавируса на 1 миллион населения.
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