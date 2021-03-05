Правительство Венгрии на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в стране приняло решение усилить карантин. Жесткие ограничения начнут действовать на территории государства с 8 марта.

Все предприятия, за исключением продуктовых магазинов, аптек и заправок, должны быть закрытыми в течение следующих двух недель. Об этом заявил руководитель администрации премьер-министра Гёргей Гуяш.

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Если мы сейчас не закроемся, то не только количество инфекций и смертей радикально возрастет, это задержит и открытие экономики,

– сказал чиновник.

В Венгрии третья волна коронавируса

Гёргей Гуяш отметил, что третья волна COVID-19, которая недавно началась в стране, намного опаснее предыдущей.

Он отметил, что масочного режима нужно придерживаться во всех общественных местах. По его словам, также введут дополнительный пограничный контроль.

Обратите внимание! До этого времени правительство Венгрии придерживалось стратегии быстрой вакцинации как ключа к решению проблемы с ростом заболеваемости. От COVID-19 вакцинировались президент Янош Адер и премьер-министр Виктор Орбан.

Ситуация с коронавирусом в Венгрии: коротко