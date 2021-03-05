Уряд Угорщини на тлі погіршення епідеміологічної ситуації в країні ухвалив рішення посилити карантин. Жорсткіші обмеження почнуть діяти на території держави з 8 березня.

Усі підприємства, за винятком продуктових магазинів, аптек і заправок, повинні бути закритими протягом наступних двох тижнів. Про це заявив керівник адміністрації прем'єр-міністра Гергей Гуяш.

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Якщо ми зараз не закриємось, то не тільки кількість інфекцій і смертей радикально зросте, це затримає й відкриття економіки,

– сказав чиновник.

В Угорщині третя хвиля коронавірусу

Гергей Гуяш зазначив, що третя хвиля COVID-19, яка нещодавно розпочалася у країні, є набагато небезпечнішою за попередню.

Він наголосив, що маскового режиму потрібно дотримуватися у всіх громадських місцях. За його словами, також запровадять додатковий прикордонний контроль.

Зверніть увагу! До цього часу уряд Угорщини дотримувався стратегії швидкої вакцинації як ключа до розв'язання проблеми зі зростанням захворюваності. Від COVID-19 щепилися президент Янош Адер і прем'єр-міністр Віктор Орбан.

Ситуація з коронавірусом в Угорщині: коротко