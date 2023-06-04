Такое мнение в своем стриме озвучил военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал. По его словам, Орбан подвергает сомнению членство Венгрии в Евросоюзе.
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"Я представляю, сколько ему (Орбану – 24 Канал) нужно было "накосячить", что Путин "выкручивает ему руки" и заставляет идти против здравого смысла, делать заявления и даже подвергать сомнению участие Венгрии в ЕС. У Путина должна быть толстая папка с компроматом на Орбана, что он так "стелется" перед ним", – предположил он.
"Венгрия вставляет палки в колеса"
Жданов отметил: Орбан заявил, что контрнаступление ВСУ вроде бы повлечет за собой "кровопролитие". Однако умолчал о том, что именно Россия начала войну, не призывал к выводу оккупационных войск из Украины.
Венгрия везде вставляет палки в колеса: в сотрудничестве Украины с НАТО, ЕС, особенно когда это касается военной и финансовой помощи. Евросоюзу приходится прилагать немалые усилия, чтобы устранять препятствия со стороны Венгрии,
– сказал военный эксперт.
Он подчеркнул, что руководство Венгрии опубликовало видео на официальном ютуб-канале с призывом к "мирным переговорам" с Россией. В ролике демонстрируют российские нарративы, мол, "война становится мировой", а карта Украины изображена без Крыма.
Военный эксперт подчеркнул, что такие заявления нарушают все резолюции Европейского Союза, за которые голосовала и сама Венгрия, ратифицировала их.
Жданов о заявлениях Орбана: смотрите видео
Орбан высказался о контрнаступлении ВСУ
- Виктор Орбан пытается отговорить Украину от контрнаступления. Венгерский премьер считает, что население Украины вроде бы "слишком малочисленно, чтобы эффективно противостоять российской армии".
- Он снова "запел" о том, что единственный способ избежать "кровопролития" – это начать "мирные переговоры" с Россией еще до начала контрнаступления.
- Советник главы ОПУ Михаил Подоляк отметил, что подобные заявления Орбана еще раз оскорбляют ценности Европейского Союза и международного права в целом. По его словам, это сознательное унижение Европы и попустительство террористическим действиям России.
- Представитель МИД Олег Николенко подчеркнул, что мирные переговоры возможны только после полного вывода российских войск с территории Украины.