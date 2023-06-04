Таку думку у своєму стрімі озвучив військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 Канал. За його словами, Орбан ставить під сумнів членство Угорщини в Євросоюзі.

До теми "Кривава різня": Орбан знову зганьбився заявами про український контрнаступ

"Я уявляю, скільки йому (Орбану – 24 Канал) потрібно було "накосячити", що Путін "викручує йому руки" та змушує йти проти здорового глузду, робити заяви та навіть ставити під сумнів участь Угорщини в ЄС. У Путіна повинна бути товста тека з компроматом на Орбана, що він так "стелиться" перед ним", – припустив він.

"Угорщина вставляє палки в колеса"

Жданов зазначив: Орбан заявив, що контрнаступ ЗСУ начебто спричинить "кровопролиття". Однак змовчав про те, що саме Росія розпочала війну, не закликав до виведення окупаційних військ з України.

Угорщина скрізь вставляє палки в колеса: у співпраці України з НАТО, ЄС, особливо, коли це стосується військової та фінансової допомоги. Євросоюзу доводиться докладати немаленьких зусиль, щоб усувати перешкоди з боку Угорщини,

– сказав військовий експерт.

Він підкреслив, що керівництво Угорщини опублікувало відео на офіційному ютуб-каналі із закликом до "мирних переговорів" із Росією. У ролику демонструють російські наративи, що, мовляв, "війна стає світовою", а карта України зображена без Криму.

Військовий експерт наголосив, що такі заяви порушують усі резолюції Європейського Союзу, за які голосувала й сама Угорщина, ратифікувала їх.

Жданов про заяви Орбана: дивіться відео

Орбан висловився про контрнаступ ЗСУ