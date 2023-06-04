Таку думку у своєму стрімі озвучив військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 Канал. За його словами, Орбан ставить під сумнів членство Угорщини в Євросоюзі.
До теми "Кривава різня": Орбан знову зганьбився заявами про український контрнаступ
"Я уявляю, скільки йому (Орбану – 24 Канал) потрібно було "накосячити", що Путін "викручує йому руки" та змушує йти проти здорового глузду, робити заяви та навіть ставити під сумнів участь Угорщини в ЄС. У Путіна повинна бути товста тека з компроматом на Орбана, що він так "стелиться" перед ним", – припустив він.
"Угорщина вставляє палки в колеса"
Жданов зазначив: Орбан заявив, що контрнаступ ЗСУ начебто спричинить "кровопролиття". Однак змовчав про те, що саме Росія розпочала війну, не закликав до виведення окупаційних військ з України.
Угорщина скрізь вставляє палки в колеса: у співпраці України з НАТО, ЄС, особливо, коли це стосується військової та фінансової допомоги. Євросоюзу доводиться докладати немаленьких зусиль, щоб усувати перешкоди з боку Угорщини,
– сказав військовий експерт.
Він підкреслив, що керівництво Угорщини опублікувало відео на офіційному ютуб-каналі із закликом до "мирних переговорів" із Росією. У ролику демонструють російські наративи, що, мовляв, "війна стає світовою", а карта України зображена без Криму.
Військовий експерт наголосив, що такі заяви порушують усі резолюції Європейського Союзу, за які голосувала й сама Угорщина, ратифікувала їх.
Жданов про заяви Орбана: дивіться відео
Орбан висловився про контрнаступ ЗСУ
- Віктор Орбан намагається відмовити Україну від контрнаступу. Угорський прем'єр вважає, що населення України начебто "занадто нечисленне, щоб ефективно протистояти російській армії".
- Він знову "заспівав" про те, що єдиний спосіб уникнути "кровопролиття" – це розпочати "мирні переговори" з Росією ще до початку контрнаступу.
- Радник глави ОПУ Михайло Подоляк зазначив, що подібні заяви Орбана вкотре ображають цінності Європейського Союзу та міжнародного права загалом. За його словами, це свідоме приниження Європи та потурання терористичним діям Росії.
- Речник МЗС Олег Ніколенко наголосив, що мирні переговори можливі лише після повного виведення російських військ з території України.