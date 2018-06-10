Венгрия подняла в воздух истребители из-за нелегального самолета из Украины, – СМИ

В ночь на воскресенье, 10 июня, небольшой самолет из Украины нелегально пересек воздушное пространство Венгрии. Поэтому венгерские воздушные силы были приведены в боевую готовность.

Об этом сообщает Mukachevo.net.

Издание уточнило, что инцидент произошел на украинско-венгерской границе в районе пункта пропуска "Лужники – Берегшурань".

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По информации издания, венгерские пограничники сразу же объявили тревогу и сообщили о происшествии в соответствующие органы безопасности НАТО.

Кроме того, в воздух были подняты шведские многоцелевые истребители четвертого поколения Saab JAS 39 Gripen.

Венгерские военные отметили, что самолет, летевший из Украины, покинул воздушное пространство страны после ряда маневров.

"Не исключено, что это очередной контрабандный самолет, которым закарпатские дельцы отправляют в ЕС все, что угодно: сигареты, нелегалов и другие запрещенные товары", – предположил издание.