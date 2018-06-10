Угорщина підняла у повітря винищувачі через нелегальний літак з України, – ЗМІ

В ніч проти неділі, 10 червня, невеликий літак з України нелегально перетнув повітряний простір Угорщини. Через це угорські повітряні сили були приведені в бойову готовність.

Про це повідомляє Mukachevo.net.

Видання уточнило, що інцидент трапився на українсько-угорському кордоні в районі пункту пропуску "Лужанка - Берегшурань".

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За інформацією видання, угорські прикордонники відразу ж оголосили тривогу і сповістили про подію до відповідних органів безпеки НАТО.

Крім того, у повітря були підняті шведські багатоцільові винищувачі четвертого покоління Saab JAS 39 Gripen.

Угорські військові зазначили, що літак, який прибув з України, покинув повітряний простір країни після низки маневрів.

"Не виключено, що це черговий контрабандний літак, яким закарпатські ділки відправляють в ЄС все, що завгодно: сигарети, нелегалів та інші заборонені товари", – припустило видання.