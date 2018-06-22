Венгрия уменьшила уровень требований к Украине относительно закона об образовании

Венгерское правительство уже не требует от Украины безусловного отказа от действующей редакции языковой нормы закона об образовании.

Об этом сообщает "Европейская правда".

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Это сообщил на пресс-конференции в Нижнем Солотвино (Закарпатье) министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Венгерский министр дал комментарии СМИ после завершения первого раунда консультаций с участием глав МИД и Минобразования Украины и их коллег из Венгрии. Сийярто сообщил о прогрессе в переговорах относительно языка образования.



"Мы сегодня сделали первые шаги, впереди много работы", – резюмировал он. "Мы старались не обсуждать о том, как закон сделает более эффективным изучение украинского языка. Мы только просим о том, чтобы это не мешало интересам венгроязычного меньшинства. Это – наша единственное просьба", – добавил министр.



Петер Сийярто не стал требовать отмены или приостановления действия ст. 7 закона "Об образовании", хотя до сих пор это было ключевым требованием Венгрии. Вместе с тем Венгрия делает акцент лишь на выполнении двух ключевых пунктов рекомендации Венецианской комиссии.

Лилия Гриневич заявила, что Украина уважает и выполнит все рекомендации Венецианской комиссии. Мы надеемся, что на основании этого украинский парламент наконец принял закон о продлении переходного периода. Также мы ожидаем, чтобы было выполнено рекомендация о том, что частные школы не должны подпадать под требования этого закона,

– сказал Сийярто.

Он отдельно подчеркнул, что во время консультации украинская сторона гарантировала ему выполнение этих требований. Законопроекты о выполнении этих требований Венецианской комиссии уже утверждены правительством и ожидают принятия Верховной Радой.