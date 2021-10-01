Угода з Росією

Перший удар ми отримали, коли угорці 27 вересня підписали з росіянами 15-річний контракт на постачання газу в обхід української території. Це дуже відчутний удар, адже ми втрачаємо через це від росіян гроші, які вони нам платили, коли нашою територією прокачували тій Угорщині свій газ.

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Тепер же росіяни качатимуть його в обхід України – через Словаччину та Австрію. Це буде росіянам і довше, і дорожче. Але вони на таке готові, лиш би позбавити Україну заробітку, лиш би перетворити нашу газотранспортну систему із джерела нам прибутку на металолом, який пусткою просто іржавітиме.

Блокування вступу України в НАТО

Але тепер, 30 вересня, маємо ми і другий удар в спину від Угорщини – вона знову заявляє, що блокуватиме наш вступ до НАТО. Адже бачаться їй Україною утиски національних меншин – таку заяву зробили в офісі угорського прем'єр-міністра.

Про що мовиться, про які такі утиски? Мовиться про те, що ми в Україні вимагаємо від усіх державних шкіл навчати школярів саме українською мовою, тоді як Угорщина протестує. Мовляв, їй хочеться щоби і угорською мовою українських дітлахів навчали, принаймні на Закарпатті.

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Навіщо це угорцям

Тут все дуже просто – Угорщина зацікавлена, щоб потому наша молодь – вже із знанням угорської – переїжджала до них на навчання, а головне на роботу.

Так вони, фактично, хочуть вербувати українців до себе на роботу мало не з пелюшок.

І чесно кажучи, я би міг тільки сказати, що от, мовляв, молодці угорці, наперед дивляться в майбутнє, що так свою демографічну кризу розв'язують. Розв'язують чужим коштом.

Але принаймні вони дійсно про це піклуються і державна політика в них на те спрямована – і це дорого коштує, коли влада не тільки "сиюминутные" проблеми розв'язує, а має глобальну стратегію.

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Я міг би сказати, що нам треба було б з угорців приклад брати і, звісно, протидіяти їм – тобто робити свою країну привабливішою. Щоб молодь з України не тікала, щоб їй цікаво було тут лишатися. Щоб вітчизняні працедавці нарешті взялися більше своїм співробітникам платити, і щоб молоді було не цікаво на заробітки за кордон подаватися.

Я міг би поаплодувати Угорщині, що вона будь-який спосіб використовує для просування власних інтересів.

Але є величезне "але"

Але є одне величезне "але" – все це Угорщина могла би з Україною робити, тиснути на нас, вимагати дітей вчити угорської, але якби в нас було б все добре, якби в нас не було би війни з Росією. Але, коли Угорщина знає, що у нас війна, вона все одно готова протидіяти нашому вступу до НАТО. Бо ми, мовляв, не дозволяємо дітям викладати в школі предмети угорською – це підлий вчинок.

Не гідно таке з нами робити.

Бо нам той вступ потрібен для захисту від іноземної військової агресії, а не просто так заради розваги чи заради покращення якихось стандартів і так далі.

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Тому те, що Угорщина нам зараз викручує руки і шантажує своєю протидією нашому можливому вступу до Північноатлантичного альянсу – це гидко, це підло, це нечесно. І я таки не здивуюся, що робить це Угорщина не стільки для начебто захисту своїх нацменшин, а лише в змові і на замовлення Путіна.