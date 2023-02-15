Отметим, что с мая 2019 по май 2022 года возглавляла Высший антикоррупционный суд Елена Танасевич. А вот все, что известно о новоназначенной голове Михайленко – читайте в материале 24 Канала.
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ТЭЦ Дубневичей, "Роттердам+" и другие дела Михайленко
В первую очередь известно, что Вера Михайленко проживает в Киеве и долгое время была судьей ВАКС. Также она кандидатка юридических наук и неоднократно в средствах массовой информации описывала, какой, по ее мнению, должна быть судебная система Украины.
Кроме того, отметим, что в сфере юриспруденции Михайленко работает с 2007 года. Некоторый период она даже руководила адвокатским объединением "Веста".
В информационном в большинстве своем о ней негативных упоминаний нет, а даже – наоборот. Скажем, осенью 2020 года Третья Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия назначила тогда еще следователю судьи ВАКС Вере Михайленко предупреждение. Ее наказали только за то, что она разрешила проводить заочное расследование по делу скандального экс министра времен Януковича Николая Злочевского – он сбежал из Украины в 2014 году. Собственно, такие действия СРП многие квалифицировали как давление на новоназначенных судей ВАКС и умышленное препятствование делу.
В Центре противодействия коррупции одновременно сообщали, что Михайленко была одним из тех судей, которые не позволили вывести из-под юрисдикции ВАКС одно из топдел по ТЭЦ Дубневичей.
Создание ВАКС
К этой теме также вспомним, как был создан Высший антикоррупционный суд. Следует сказать, что этот процесс не был скорым.
- Верховная Рада приняла соответствующий законопроект в июне 2018 года. Тогда его поддержали 315 народных депутатов и подписал президент Петр Порошенко.
- В марте 2019 Высшая квалификационная комиссия судей Украины объявила имена 39 победителей конкурса, 38 из которых по указу главы государства стали судьями ВАКС.
- Официально правосудие этот орган начал осуществлять с 5 сентября 2019 года. И через несколько недель вступили в силу изменения в закон "О Высшем антикоррупционном суде", которыми была уточнена предметная подсудность.
- Кроме того, заметим, что в 2019 году при создании ВАКС было определено, что 4 миллиона гривен – тогдашний базовый зарплатный фонд Высшего антикоррупционного суда.