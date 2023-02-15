Зауважимо, що від травня 2019 до травня 2022 року очолювала Вищий антикорупційний суд Олена Танасевич. А от усе, що відомо про новооборану голову Михайленко – читайте у матеріалі 24 Каналу.
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ТЕЦ Дубневичів, "Роттердам+" та інші справи Михайленко
Насамперед відомо, що Віра Михайленко проживає у місті Києві та тривалий час була суддею ВАКС. Також вона є кандидаткою юридичних наук та неодноразово у засобах масової інформації описувала, якою, на її думку, повинна бути судова система України.
Окрім того, зазначимо, що у сфері юриспруденції Михайленко працює з 2007 року. Певний період вона навіть керувала адвокатським об'єднанням "Веста".
В інформаційному здебільшого про неї негативних згадок немає, а навіть – навпаки. Скажімо, восени 2020 року Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя призначила тоді ще слідчій судді ВАКС Вірі Михайленко попередження. Її покарали лише за те, що вона дозволила проводити заочне розслідування у справі скандального ексміністра часів Януковича Миколи Злочевського – він втік з України у 2014 році. Власне, такі дії ВРП багато хто кваліфікував як тиск на новопризначених суддів ВАКС та зумисне перешкоджання справі.
У Центрі протидії корупції водночас повідомляли, що Михайленко була однією з тих суддів, які не дозволили вивести з-під юрисдикції ВАКС одну з топсправ щодо ТЕЦ Дубневичів.
Створення ВАКС
До цієї теми також згадаємо, як було створено Вищий антикорупційний суд. Слід сказати, що цей процес не був швидким.
- Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт в червні 2018 року. Тоді його підтримали 315 народних депутатів та згодом підписав президент Петро Порошенко.
- У березні 2019 року Вища кваліфікаційна комісія суддів України оголосила імена 39 переможців конкурсу, 38 з яких за указом глави держави стали суддями ВАКС.
- Офіційно правосуддя цей орган почав здійснювали з 5 вересня 2019 року. І через декілька тижнів набули чинності зміни до закону "Про Вищий антикорупційний суд", якими було уточнено предметну підсудність.
- Окрім того, зауважимо, що у 2019 році під час створення ВАКС було визначено, що 4 мільйони гривень – тодішній базовий зарплатний фонд Вищого антикорупційного суду.