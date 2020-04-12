Церковная служба в Вербное воскресенье: где смотреть
12 апреля православные и греко-католики празднуют Вербное воскресенье. Однако, из-за карантинных мер верующих просили остаться дома и присоединиться к службе онлайн. Видео службы из Михайловского Златоверхого собора ПЦУ и с Патриаршего УГКЦ можно смотреть на сайте онлайн.
И Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь позволили верующим не ходить на службу и участвовать в литургии онлайн. Главы этих церквей настойчиво призывали верующих оставаться дома и не ходить на массовые мероприятия.
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Поэтому все церковные службы начали транслировать онлайн. Исключением, конечно, не стали и праздничные службы в Вербное воскресенье. Этот праздник входа Господня в Иерусалим.
Праздничная служба в Михайловском Златоверхом соборе в Киеве должна начаться в 10:00. Смотреть трансляцию службы из Михайловского Златоверхого собора ПЦУ можно по ссылке.
Служба из Патриаршего собора Воскресения Христова УГКЦ в Киеве начнется в 11:00. Трансляцию службы по Патриаршего собора УГКЦ можно по ссылке.
Важно! Правительство официально не закрывает церкви, однако запрещает массовые религиозные мероприятия. Несмотря на это Православная церковь Украины не видит оснований для запрета проведения богослужений с участием не более 10 человек.
Карантин и церковь: коротко
- Глава Украинской греко-католической церкви Святослав рассказал, что церковь на время карантина позволила не целовать иконы, а также назвала равносильной церковной домашнюю молитву. На время пандемии верующих также освободили от обязательного причастия и исповеди.
- В ПЦУ из-за запрета массовых религиозных мероприятий решили не проводить обычное общее освящение вербы и пасхальных блюд для мирян в храмах и на прихрамовой территории. В городах будут проводить подворовое освящение, а также сотрудничать с производителями, чтобы прямо на месте изготовления освятить пасхальные блюда.
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