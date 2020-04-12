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      Церковна служба у Вербну неділю: де дивитися

      - Читать новость на русском
      Служба у храмах онлайн: відео / Фото 24 каналу

      12 квітня православні та греко-католики святкують Вербну неділю. Однак, через карантинні заходи вірян просили залишитися вдома і долучитися до служби онлайн. Відео служби з Михайлівського Золотоверхого собору ПЦУ та з Патріаршого УГКЦ можна дивитися на сайті онлайн.

      І Православна церква України, і українська греко-католицька церква дозволили вірянам не ходити на службу та долучатися до літургій онлайн. Глави цих церков наполегливо закликали вірян залишатися вдома та не ходити на масові заходи.

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      Відтак усі церковні служби розпочали транслювати онлайн. Виняток, звісно, не становлять святкові служби у Вербну неділю. Це свято входу Господнього в Єрусалим.

      Святкова служба у Михайлівському Золотоверхому соборі у Києві має розпочатися о 10 годині. Дивитися трансляцію служби з Михайлівського Золотоверхого собору ПЦУ можна за посиланням.

      Служба з Патріаршого собору Воскресіння Христового УГКЦ у Києві розпочнеться об 11 годині. Трансляцію служби з Патріаршого собору УГКЦ можна буде переглянути за посиланням.

      Важливо! Уряд офіційно не закриває церкви, однак забороняє масові релігійні заходи. Попри це Православна церква України не бачить підстав для заборони проведення богослужінь за участю не більше як 10 осіб.

      Карантин і церква: коротко

      • Глава Української греко-католицької церкви Святослав розповів, що церква на час карантину дозволила не цілувати ікони, а також назвала рівносильною церковній домашню молитву. На час пандемії вірян також звільнили від обов'язкового причастя та сповіді.
      • У ПЦУ через заборону масових релігійних заходів вирішило не проводити звичайні спільні посвячення верби та великодніх страв для мирян у храмах та на прихрамовій території. Натомість у містечках будуть проводити подворове освячення, а також співпрацювати із виробниками, аби прямо на місці виготовлення освятити великодні страви.

       

      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Великдень Епіфаній Православна церква України Релігія УГКЦ Традиції
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