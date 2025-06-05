Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу СБУ.

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Российские спецслужбы пытаются завербовать украинцев

Украинцев предупреждают о новой тактике российских спецслужб при попытках вербовки.

В последнее время возросло количество случаев, когда враг представляется "сотрудником СБУ" и ставит преступные задачи, которые надо выполнить якобы "в интересах Украинского государства",

– говорят в пресс-службе.

В СБУ рассказали, что это так называемый прием спецопераций "под чужим флагом", который до сих пор враг фактически не использовал. Но сейчас противник активно пытается применить этот прием.

За последние недели Служба безопасности предотвратила несколько подобных преступлений и призывает украинцев быть бдительными и не поддаваться на вражеские провокации.

Кроме этого, российские спецслужбы все чаще применяют тактику вербовки, которая заключается в том, что гражданам в мессенджеры рассылается повестка с требованием явиться на допрос к следователю СБУ из-за якобы открытого уголовного производства.

Как рассказали в СБУ, обычно вымышленным поводом для этого "дела" является приобретение "запрещенных в Украине товаров".

"После этого неизвестные лица контактируют с гражданином по телефону и предлагают помощь в "закрытии уголовного производства", – рассказывают в СБУ.

Поэтому, для того, чтобы "решить этот вопрос", они требуют выполнить поставленные ими задачи:

проследить за перемещениями какого-то лица;

перенести неизвестные предметы с одного адреса на другой;

сделать денежный перевод на неизвестную карточку, которая якобы является счетом для "донатов на ВСУ";

приобрести необходимые химические элементы и изготовить самодельное взрывное устройство;

совершить поджог авто Сил обороны или административного здания;

осуществить диверсию и тому подобное.

Во время таких контактов кураторы из России также требуют установить на телефон вредоносное ПО, что позволяет им следить за владельцем гаджета.

В СБУ обращают внимание, что ранее приоритетными целями для вербовки в российских спецслужб были подростки, а теперь это также и пожилые люди.

Обращаем внимание, что Служба безопасности Украины действует исключительно в рамках действующего украинского законодательства. Представители СБУ не требуют установки стороннего ПО на телефон и ни в коем случае не ставят каких-либо сомнительных "задач",

– отметили в СБУ.

Важно! В пресс-службе СБУ обратились к украинцам и отметили, что в случае получения повестки, которая кажется подозрительной, или контактов с неизвестными людьми, которые представляются сотрудниками СБУ, можно обращаться к официальному чат-бота Службы безопасности: t.me/spaly_fsb_bot. Или сообщать о таких случаях на "горячую линию" СБУ: 0 800 501 482.