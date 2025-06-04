Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.

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Действительно ли существует угроза ядерного удара

Андрей Коваленко отметил, что сейчас все разговоры о ядерной угрозе на Западе в медиа выгодны только России.

Потому что ядерные страшилки – это часть пропаганды страха, которой они всегда пугали западные общества для достижения своих целей без войны. Публикации о ядерном ударе России работают на страх, исключительно,

– указал он.

По словам главы ЦПД, всегда надо помнить, что даже теоретическое желание нанести ядерный удар навредит России гораздо больше. Он указал, что сегодня весь мир против применения ядерного оружия сегодня. Россия же держится только на энергоресурсах, которые у нее пока еще покупают.

"Считаю, что не стоит помогать россиянам в пропаганде страха с ядеркой ради трафика в медиа. Спокойнее", – указал Коваленко.

Ранее ISW обратило внимание на то, что российские пропагандисты пытались представить спецоперацию СБУ "Паутина" как подрыв ядерной стабильности России. Мол, атака на аэродромы является основанием для применения "ядерки". Однако враг использует подобную риторику на протяжении всей войны, с целью ограничения помощи Украине или ограничения способности Киева развивать свой потенциал.