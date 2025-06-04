Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

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Чи справді існує загроза ядерного удару

Андрій Коваленко зазначив, що зараз всі розмови про ядерну загрозу на Заході в медіа вигідні тільки Росії.

Бо ядерні страшилки – це частина пропаганди страху, якою вони завжди лякали західні суспільства для досягнення своїх цілей без війни. Публікації про ядерний удар Росії працюють на страх, виключно,

– вказав він.

За словами очільника ЦПД, завжди треба памʼятати, що навіть теоретичне бажання завдати ядерного удар зашкодить Росії набагато більше. Він вказав, що сьогодні весь світ проти застосування ядерної зброї сьогодні. Росія ж тримається лише на енергоресурсах, які в неї поки ще купують.

"Вважаю, що не варто допомагати росіянам в пропаганді страху з ядеркою заради трафіку в медіа. Спокійніше", – вказав Коваленко.

Раніше ISW звернуло увагу на те, що російські пропагандисти намагалися представити спецоперацію СБУ "Павутина" як підрив ядерної стабільності Росії. Мовляв, атака на аеродроми є підставою для застосування "ядерки". Проте ворог використовує подібну риторику протягом всієї війни, маючи на меті обмеження допомоги Україні або обмеження здатності Києва розвивати свій потенціал.