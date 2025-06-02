Причиною називають спрямування ударів проти "стратегічного ядерного потенціалу Росії". Про це йдеться у звіті ISW за 1 червня, передає 24 Канал.

Дивіться також Авіація повторила долю флоту: генерал армії розібрав наслідки історичної операції "Павутина"

Пропагандисти закликали застосувати ядерну зброю

В Інституті вивчення війни звернули увагу на публікацію одного з московських державних ЗМІ. Воно поширило заяви російського політолога Сергєя Маркова про те, що українські удари є підставою для застосування ядерної зброї відповідно до доктрини країни-агресорки.

Подібні заклики пролунали й від багатьох ворожих "воєнкорів", зокрема й пов'язаних із Кремлем.

Росія намагалася використовувати ядерну риторику протягом всієї війни, щоб вплинути на Захід із метою обмеження допомоги Україні або обмеження здатності України розвивати свій власний ударний потенціал,

– зазначили в ISW.

Нагадаємо, у листопаді 2024 року Владімір Путін підписав оновлену ядерну доктрину після американського дозволу на далекобійні удари України по Росії. Однак аналітики Інституту вивчення війни досі переконані, що внесені зміни не є суттєвими, а застосування ядерної зброї – малоймовірне.

До слова, 1 червня пропагандисти писали про термінову нараду в Кремлі "у зв'язку з масованою атакою ЗСУ". На ній нібито обговорювали можливе застосування системи "Орешник".