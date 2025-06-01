Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, передає 24 Канал. Наразі у Кремлі нібито відбувається термінова нарада.

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Росіяни погрожують "Орешником"

СБУ провела операцію зі знищення російської стратегічної авіації, уразивши понад 40 літаків, зокрема А-50, Ту-95 і Ту-22М3. За попередніми даними, збитки противника склали щонайменше 2 мільярди доларів.

Тепер російські ЗМІ повідомляють про термінову нараду в Кремлі "у зв'язку з масованою атакою ЗСУ". На ній нібито обговорюють можливе застосування системи "Орешник".

До того ж деякі військові країни-агресорки заявляють, що виведення з ладу стратегічної авіації буцімто дає Росії право на застосування ядерної зброї.

Нагадаємо, підготовка до спецоперації "Павутина" тривала понад 1,5 року. Її контролював особисто Володимир Зеленський, а реалізовував – начальник СБУ Василь Малюк і його колектив. Дрони на території країни-агресорки заховали під дахами мобільних дерев'яних будиночків на вантажних авто.