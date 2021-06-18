Детали перепалки между чиновниками

Слова нардепа возмутили бывшего министра инфраструктуры Омеляна. Перепалка между политиками возникла в эфире одного из украинских телеканалов.

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Омелян сказал, что не удивляется словам Верещук, поскольку "о ее способностях все уже давно знают". В ответ нардеп призвала экс-министра не переходить на личное, ведь он пришел на шоу не ее оценивать.

Пока Омелян пытался рассказать, как в 2020 году во время "Большого строительства" украли 40 миллиардов гривен, Верещук его постоянно перебивала. Политики даже не то, что не давали друг другу высказаться, они просто говорили одновременно. Поэтому разобрать их слова было достаточно сложно.

"Слуга" сказала, чтобы бывший министр оценивал себя и "гиперлуп, который он построил". Омелян же десяток раз повторил фразу: "Я вам еще раз объясняю". Однако объяснить ему что-то так и не удалось.

Вы будете оценивать свою жену или еще кого-то, если вы хотите давать оценку моим способностям. Закройте рот, ко мне не обращайтесь, давайте оценку себе и своим гиперлупам,

– заявила Верещук.

В ответ Омелян сказал: "Придет осень – готовьте зонтик".

Что известно о скандальном ролике Верещук с зонтиком В сентябре 2020 года кандидата в мэры Киева Верещук В сентябре 2020 года кандидата в мэры Киева Верещук заметили на съемках смешного видеоролика – политик летала над центром Киева в желтом плаще и с зеленым зонтиком в руках. Тогда пользователи сети предположили, что Верещук предстанет в образе Мэри Поппинс.

Обратите внимание! 16 ноября 2020 года прокуратура объявила Омеляну обвинение в действиях, из-за которых бюджет недополучил 30,5 миллиона гривен. Сам чиновник говорит, что пошел на такой шаг, чтобы сделать украинские порты конкурентными российским.